Infraccionaron a tractorista por circular sobre un camino rural recientemente reparado

En el marco de los operativos destinados a preservar el estado de los caminos rurales del distrito, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) infraccionó en las últimas horas a un tractorista que circulaba por el sector del paraje La Esperanza.

El procedimiento se llevó a cabo a pocos días de finalizar las tareas de reparación del camino que une la Ruta Nacional 226 con el almacén La Brava, un tramo que había sido intervenido recientemente con el objetivo de mejorar sus condiciones de transitabilidad.

La circulación de vehículos pesados sobre caminos que aún no han recuperado completamente sus condiciones de resistencia vuelve a poner en relieve la importancia de respetar las disposiciones vigentes, especialmente durante períodos de inestabilidad climática.

Las precipitaciones y la humedad del suelo afectan de manera considerable la capacidad de la red vial rural para soportar el tránsito, por lo que resulta necesario aguardar los tiempos establecidos antes de volver a utilizar determinados caminos.

En este sentido, la Ordenanza Municipal Nº 43/16 establece las condiciones que deben cumplirse para circular por la red vial rural y contempla, entre otros aspectos, la necesidad de respetar el tiempo de aireación de los caminos luego de las lluvias, con el propósito de evitar daños en su estructura.

Continuarán los controles

Desde el área correspondiente se recordó que los controles continuarán desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de desalentar conductas que puedan comprometer el mantenimiento de la infraestructura vial rural.

Asimismo, se advirtió que se aplicarán las multas previstas para quienes incumplan la normativa. El tránsito indebido sobre caminos recientemente acondicionados puede generar nuevos deterioros y obligar a realizar intervenciones adicionales, con el consecuente impacto en recursos económicos y horas de trabajo destinados a su reparación.

La medida apunta, de esta manera, a preservar las mejoras realizadas y garantizar que los caminos rurales puedan mantenerse en condiciones adecuadas de circulación para vecinos y productores del distrito.