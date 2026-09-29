Campo de Pato busca asegurar la clasificación a los play off

Los equipos de Primera División de rugby de Campo de Pato afrontarán el próximo sábado una jornada clave en la definición del Torneo Desarrollo, cuando restan dos fechas para el cierre de la competencia.

El pasado sábado, Pato Naranja consiguió un contundente triunfo frente a Pampas de Dolores por 99 a 12 y se metió entre los cuatro primeros equipos de la tabla, que actualmente tiene a Villa Gesell en la primera posición, seguido por Pato Naranja, Camarones Azul y Pato Negro.

Con este panorama, Campo de Pato tendrá el próximo fin de semana una doble presentación como local, en una jornada que será determinante para sus aspiraciones de clasificar con ambos equipos a los play off.

“Jugamos otra vez de locales contra Villa Gesell y Gnomos del Partido de la Costa. Tenemos que ganar esos dos partidos para asegurarnos meter ambos Patos a los playoff. Estamos muy contentos, no hay descanso, pero seguimos avanzando”, señalaron desde la institución.

Los encuentros se disputarán durante la tarde del sábado en el predio de Campo de Pato, ubicado sobre avenida San Martín.

Desde el club invitaron a toda la comunidad a acompañar a los equipos en una jornada que será importante para la definición de la etapa clasificatoria del torneo.