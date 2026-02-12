Avanzan las obras en el Colegio Rural San José: proyectan inaugurar el playón techado al inicio de clases

Las obras de infraestructura en el Colegio Rural San José continúan desarrollándose a buen ritmo y ya comienzan a mostrar avances concretos. En los últimos días, la empresa encargada de la colocación de las cabreadas ejecutó los primeros trabajos estructurales, dando forma a lo que será el techo del playón ubicado frente al edificio escolar.

Esta etapa marca un paso clave dentro del proyecto, ya que permitirá contar con un nuevo espacio cubierto destinado a actividades educativas, recreativas y comunitarias, mejorando las condiciones de uso durante todo el año.

Tanto la firma constructora como las autoridades educativas de la institución trabajan con el objetivo de que el techado esté finalizado para el inicio del ciclo lectivo. El progreso ha sido significativo en las últimas semanas y las condiciones climáticas han acompañado el desarrollo de las tareas, favoreciendo el cumplimiento de los plazos previstos.

Según pudo saber Radio 100.9, la intención es que los alumnos puedan comenzar las clases utilizando este nuevo espacio techado, mientras que para una etapa posterior quedará la continuidad de la obra integral, que contempla un proyecto de mayor alcance.

De esta manera, el establecimiento rural avanza en mejoras de infraestructura que buscan fortalecer las condiciones educativas y brindar mayores comodidades a la comunidad escolar.