Preocupación por robos en el Cementerio Municipal: faltan floreros y placas en varios panteones

Vecinos de la ciudad manifestaron su preocupación tras detectar faltantes en panteones del Cementerio Municipal. En las últimas horas, quienes se acercaron a visitar a sus seres queridos advirtieron la ausencia de floreros y, en algunos casos, de placas de bronce.

Un relevamiento realizado por Puntonueve Noticias en el sector de calle 62 permitió constatar la situación: varios espacios presentan daños y elementos sustraídos, lo que generó malestar entre familiares de difuntos.

En paralelo, a través de las redes sociales comenzaron a multiplicarse los testimonios de personas que denunciaron hechos similares. En muchos casos, remarcaron no solo el valor material de los objetos robados, sino principalmente el fuerte valor simbólico y afectivo que representan.

Cabe recordar que tiempo atrás, ante episodios de estas características, personal de la Estación de Policía Comunal llevó adelante un operativo en el que se logró decomisar una importante cantidad de placas que se encontraban acopiadas en bolsas, aparentemente listas para ser sustraídas.

Mientras tanto, quienes en los últimos días acudieron al cementerio para llevar flores a sus deudos se encontraron con este escenario, que vuelve a poner en foco la necesidad de reforzar los controles y medidas de seguridad en el predio.