Se retiraron vehículos de la vía pública

La Dirección de Control y Movilidad Urbana informa que continúan las tareas de retiro de vehículos abandonados en la vía pública, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 97/17, que regula este tipo de intervenciones.

En los últimos días, los operativos se desarrollaron en los siguientes sectores:

San Lorenzo y 5; calle 14 entre 5 y 7; calle 23 y 10 y calle 14 y 27

Desde la dependencia se indica que cada procedimiento requiere el cumplimiento de distintas instancias administrativas y legales previas, lo que demanda plazos específicos antes de concretar la remoción de los rodados.

Por tal motivo, se solicita a la comunidad comprensión y paciencia, ya que existe un orden de intervención y las tareas se ejecutan de manera progresiva en diferentes puntos de la ciudad.