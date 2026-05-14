Balcarce acompañó la postulación de Mar del Plata como sede de la Convención Jóvenes FAEVYT 2026

Balcarce participó este miércoles de la presentación y recorrida institucional vinculada a la postulación de Mar del Plata como sede de la Convención Jóvenes FAEVYT 2026, uno de los encuentros más importantes del turismo joven y profesional de la Argentina.

La actividad se llevó adelante en la “Sala de los Intendentes”, donde el jefe comunal, Esteban Reino, recibió a representantes de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), junto a autoridades y referentes del sector turístico regional.

La propuesta busca posicionar a Mar del Plata como sede principal del evento, en competencia con las ciudades de Posadas y El Calafate. En ese marco, Balcarce acompaña la iniciativa como destino complementario, ofreciendo distintos espacios y alternativas para el desarrollo de actividades recreativas y experiencias turísticas.

Tras el encuentro institucional, la delegación realizó una recorrida por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. El itinerario incluyó una visita al Museo Juan Manuel Fangio, donde fueron recibidos por Juan Carli, además de la Reserva Fundación Fangio, el autódromo y sectores de Estancia El Casco, sitios que podrían integrar las propuestas destinadas a los asistentes en caso de que la candidatura resulte seleccionada.

La Convención de Empresarios Jóvenes FAEVYT reúne anualmente a agentes de viajes, empresarios turísticos, estudiantes, disertantes, autoridades nacionales y provinciales, medios especializados y representantes institucionales de diferentes puntos del país. El evento contempla jornadas de capacitación, networking, charlas magistrales y acciones de promoción turística.

Para la edición 2026 se proyecta una convocatoria cercana a 500 asistentes provenientes de distintas provincias argentinas, consolidándose como un espacio estratégico para el intercambio profesional y el fortalecimiento de la actividad turística.

Durante la jornada estuvieron presentes Juan Best, del área de Turismo local; Gabriela Pena, secretaria ejecutiva de FAEVYT; Ariel Giménez Bacur y Leticia Benítez, integrantes de la Comisión de Eventos de FAEVYT; Matías González Gallis, presidente de AEVYT Mar del Plata y Sudeste; María Gabriela Martínez, integrante de la comisión directiva de FAEVYT y tesorera de AEVYT Mar del Plata y Sudeste; y Sofía Evelyn Hernando, secretaria ejecutiva de AEVYT Mar del Plata y Sudeste.