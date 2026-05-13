Peligro para ciclistas y motociclistas en Av. Centenario y Av. Pueyrredón

Una situación de riesgo para quienes transitan en bicicleta o motocicleta fue advertida en las últimas horas en la intersección de avenida Centenario y avenida Pueyrredón, donde una tapa de desagüe se encuentra rota y parcialmente abierta.

La imagen, enviada a la producción de Puntonueve Noticias por un ciclista, muestra el importante deterioro de la estructura, cuyas partes se separaron generando un peligro para quienes circulan por el sector.

Según se indicó, la tapa dañada está ubicada puntualmente saliendo de la rotonda en dirección al centro de la ciudad, un tramo de importante circulación vehicular y tránsito constante de motociclistas y ciclistas.

Vecinos y conductores manifestaron su preocupación por el estado del desagüe y solicitaron la rápida intervención de las autoridades correspondientes para reparar el inconveniente y evitar posibles accidentes.