La Parroquia San José inició los festejos por sus 140 años de historia

La comunidad de la Parroquia San José comenzó a vivir un tiempo muy especial de cara a la celebración de sus 140 años de historia. A pocos días del aniversario, ya se pusieron en marcha distintas actividades religiosas, culturales y comunitarias que tendrán su punto culminante el domingo 24 y lunes 25 de mayo.

Uno de los principales eventos programados será el gran almuerzo parroquial, que se llevará a cabo el domingo 24 de mayo desde las 12:30 en el salón del Club Ferroviarios, ubicado en avenida Del Valle y calle 6.

La propuesta busca recuperar el espíritu de encuentro popular que durante décadas caracterizó a muchas de las actividades impulsadas por la parroquia, convocando a familias y vecinos a compartir una jornada especial en el marco de los festejos.

Las tarjetas ya se encuentran a la venta en la secretaría parroquial. El menú incluirá empanadas, carne asada, ensaladas, helado y una torta especial preparada por el aniversario.

Desde la organización informaron que los asistentes deberán llevar platos y cubiertos, mientras que habrá servicio de buffet para la compra de bebidas.

El valor de las tarjetas fue fijado en 25 mil pesos para mayores y 15 mil pesos para menores de hasta 12 años.

Las celebraciones continuarán también el lunes 25 de mayo con distintas propuestas enmarcadas en el aniversario de una de las instituciones religiosas más representativas de la ciudad.