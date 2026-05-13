miércoles 13, mayo, 2026

La Cooperativa de Electricidad terminó las obras en el Autódromo

Personal de la Cooperativa de Electricidad culminó la obra de infraestructura eléctrica en el playón de boxes del Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”.

En el lugar se efectuó el corrimiento de columnas y la colocación de nuevos soportes sobre la línea de demarcación indicada por los especialistas.

Además, se colocó cable prensamblado con el objetivo de alimentar las estructuras de los equipos de competición, cuya demanda se estima en 250 kVA, aproximadamente.

La obra, contratada por el Gobierno Municipal, responde a una necesidad de modernizar la instalación eléctrica del playón de boxes, que presentaba algunos riesgos debido a su antigüedad y el consecuente deterioro de los materiales.

0
5
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.