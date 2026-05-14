“Desarrollo Cerca Tuyo” llegará este viernes a San Agustín y Los Pinos

La Secretaría de Desarrollo Social continuará este viernes con el programa “Desarrollo Cerca Tuyo”, una iniciativa que busca acercar a los vecinos distintos servicios, asesoramiento y programas coordinados por el área municipal.

En esta oportunidad, el equipo de trabajo se trasladará a las localidades de San Agustín y Los Pinos, donde brindará atención personalizada e información sobre los distintos programas que se gestionan desde la dependencia ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y calle 12.

Según se informó desde el Municipio, la primera parada será en San Agustín, donde la atención se desarrollará de 9 a 10.30. Posteriormente, el operativo continuará en Los Pinos, en el horario de 10.45 a 12.

Las actividades tendrán lugar en inmediaciones de las respectivas delegaciones municipales.

Además del asesoramiento y atención al público, durante la jornada se realizará la entrega mensual de mercadería a las personas que ya se encuentran registradas para recibir este beneficio.