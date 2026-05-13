Avanzan los trabajos de gas, calefacción y mantenimiento en escuelas del distrito

La presidenta del Consejo Escolar de Balcarce, Marité Cerono, brindó detalles sobre el estado de la red de gas y calefacción en los establecimientos educativos del distrito y repasó las distintas obras de infraestructura y mantenimiento que se vienen desarrollando durante el presente año.

En ese sentido, Cerono explicó que el operativo de gas “está en proceso de finalización de limpieza y encendido”, en el marco de tareas iniciadas durante el mes de marzo con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción de cara a la temporada invernal.

La titular del organismo indicó además que las intervenciones se llevan adelante con recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo y abarcan trabajos de refacción, mantenimiento y respuestas a emergencias cotidianas en distintas instituciones educativas del partido.

Entre las obras concretadas hasta el momento se destacan tareas de provisión y colocación de membranas y babetas en la Escuela de Educación N° 1, limpieza de canaletas en el Jardín N° 912 y reemplazo de solado en veredas junto a la refuncionalización de sanitarios docentes en la Escuela Primaria N° 2.

Asimismo, se ejecutan refacciones en la EES N° 5, la EP N° 24 y la EP N° 14, mientras que en la EES N° 10 se realizaron trabajos vinculados a filtraciones y mantenimiento general.

Por otra parte, en la Escuela Primaria N° 1 se construyó una vereda sobre calle 18 y en la Escuela Especial N° 502 se concretó la refuncionalización del gabinete y tareas de pintura en el frente del edificio.

También se desarrollaron trabajos de pintura en la EP N° 7 y la EES N° 8; reparaciones de aleros y pintura en la EP N° 41; reemplazo de membrana en el Jardín N° 913; y recambio de cubiertas por emergencia en la EP N° 15.

La lista de intervenciones incluye además el reemplazo de cubierta en la EES N° 3 y la reparación de la cubierta del gimnasio en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1.

Finalmente, Cerono agregó que también se lleva adelante una obra en el CEF N° 119 con fondos del Financiamiento Educativo, en el marco del plan de mejoras edilicias impulsado para los establecimientos educativos del distrito.