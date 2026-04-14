Balcarce conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil con una jornada abierta en Plaza Libertad

Con motivo del 25 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Balcarce organiza una jornada abierta a la comunidad que se llevará a cabo el lunes 27 de abril, de 9 a 16 horas, en Plaza Libertad.

La iniciativa se enmarca en la voluntad de visibilizar la problemática del maltrato infantil y generar espacios de reflexión y aprendizaje. De la organización participan también la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

A lo largo de la jornada se desarrollarán actividades recreativas, educativas e informativas, y se prevé la articulación con distintos actores vinculados, directa o indirectamente, con la infancia.

Las instituciones educativas fueron convocadas a sumarse a la propuesta a través de diversas modalidades. Entre ellas, se contempla la presentación de producciones realizadas en el ámbito escolar relacionadas con la promoción de derechos, el buen trato y la prevención del maltrato, acompañadas por una breve fundamentación. Los estudiantes también podrán participar de espacios lúdico-expresivos especialmente diseñados para favorecer la reflexión en torno al cuidado, el respeto y la convivencia.

Como cierre, se impulsará la construcción colectiva de un mural de gran formato mediante la técnica de collage, donde los participantes podrán plasmar vivencias, ideas y aprendizajes surgidos durante el encuentro.