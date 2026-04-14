martes 14, abril, 2026

Corte de energía programado para este miércoles

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este miércoles 15 de abril en el horario de 07:00 a 09:30.

Se verá interrumpido el servicio a la mayoría los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

·         Calle 25 entre Avenidas Kelly y Suipacha (32), ambas veredas

·         Calle 23 entre calles 18 y 20, vereda par

·         Calle 20 entre calles 23 y 27, vereda impar

·         Calle 22 entre calles 21 y 27, vereda impar

·         Calle 28 entre calles 23 y 27, vereda impar

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