Vuelve la pasión del Mountain Bike al cerro «El Triunfo»

El domingo 26 de abril, el escenario más emblemático del MTB provincial recibirá la segunda fecha del torneo organizado por Perfil Extremo. Se aguarda la participación de más de 150 competidores.

El cerro El Triunfo, uno de los escenarios más emblemáticos del Mountain Bike provincial, volverá a vibrar este domingo 26 de abril con la disputa de la segunda fecha del certamen organizado por Perfil Extremo. La competencia, que se realizará en Balcarce, cuenta con la colaboración de MTB Balcarce y el respaldo de la Municipalidad local, y promete reunir a más de 150 competidores de distintas categorías.

El circuito tiene poco más de 4.000 metros de extensión y acumula 150 metros de desnivel positivo. Su trazado técnico, con obstáculos naturales como raíces y piedras, exigirá habilidad constante y destreza física a los participantes a lo largo de toda la prueba.

El cronograma

La actividad arranca el sábado 25, cuando de 13.30 a 19 se recibirán inscripciones y se entregarán los kits en el Hotel Balcarce 646, ubicado en calles 16 esquina 17.

El domingo, desde las 9.45, se entregarán los kits a los preinscriptos directamente en el escenario de la competencia. A las 11 largará la primera manga, con las divisionales Damas Promocional, Promocional A y B, Infantiles, Cadetes, Damas Master A y B, y Masters C1, C2 y D, con entre 2 y 4 vueltas según la categoría.

Desde las 13.30 será el turno de la segunda manga, que incluye las categorías más exigentes: Damas Elite, Juveniles, Sub 23, Master A, Elite, Master B1 y B2, y las categorías de E-bikes Pro y E-bikes Master. Los competidores de Elite disputarán 6 vueltas al circuito.

Inscripciones

Quienes quieran participar pueden inscribirse de manera anticipada en www.perfilextremo.com o de forma presencial el sábado 25 de abril en el Hotel Balcarce 646, hasta las 19.