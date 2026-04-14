No vendrían las TC Pick Up en mayo a Balcarce

En el programa Última Vuelta, dedicado al análisis del automovilismo del fin de semana, se dio a conocer una noticia que sacudió al ambiente del motor local: se habría determinado dejar sin efecto la presentación de las camionetas y la vuelta del automovilismo nacional al Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Independientemente de los trabajos que se vienen desarrollando en el predio, luego de la visita de las autoridades de la ACTC realizada el pasado miércoles, la inspección no habría dejado conformes a los dirigentes al constatar que no había personal trabajando en el escenario al momento de la recorrida. Si bien en estos últimos días las tareas se habían intensificado, el resultado de la visita marcó un punto de inflexión.

«Balcarce: pulgar para abajo.»

— Periodista de la ACTC, según lo difundido en Última Vuelta

La noticia impactó de lleno en las categorías regionales que ya habían fijado fecha para competir en el autódromo balcarceño. Según se informó, la decisión estaría tomada por parte del ente organizador y sería comunicada oficialmente en las próximas horas.

La situación plantea un interrogante que no tiene respuesta clara por el momento: sin carrera en mayo, ¿cuándo se terminará el Autódromo?

Un proceso que viene de lejos

Cabe recordar que en cada visita de la ACTC siempre se fueron señalando los trabajos pendientes a realizar. Hubo incluso una visita previa con las camionetas, y las obras avanzaron a un ritmo muy lento que, indudablemente, llevó a esta situación. Si bien es cierto que existen otras prioridades en la ciudad y que el Ejecutivo municipal destinó importantes recursos para las mejoras del predio, las exigencias impuestas por el organismo no fueron cumplidas en tiempo y forma.

No puede perderse de vista, además, un factor determinante en la vara con la que se mide al autódromo: sobre Balcarce pesa el recuerdo de una carrera trágica, lo que hace que las exigencias de seguridad sean especialmente exhaustivas por parte de los organizadores. Esa historia obliga a que cada habilitación sea rigurosa, sin margen para la improvisación.

Por ahora, habrá que seguir esperando.