Santiago Mangoni le apunta a la recuperación en Concepción

Este fin de semana, en el Autódromo Concepción del Uruguay, se disputará la cuarta fecha del campeonato 2026. Luego de la victoria de Agustín Canapino, en el tercer compromiso en Neuquén, ahora el Turismo Carretera regresa al circuito entrerriano para uno de los capítulos más esperados en el calendario de TC.

Jonatan Castellano, que tripula un Dodge Challenger, es el puntero del campeonato con 103 puntos; lo siguen José Manuel Urcera, 2° con 84.5, y Facundo Chapur, que tiene 82 unidades.

Santiago Mangoni el piloto de Balcarce buscará recuperarse, ya que en la última carrera una rotura de motor no le permitió sumar puntos importantes. Mangoni ocupa el puesto 25 del campeonato con 47 unidades.

Vale destacar que para esta presentación el TC tiene 57 protagonistas contra 16 de la telonera.