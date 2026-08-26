Balcarce será sede de un operativo regional de destrucción e incineración de drogas

Este viernes 28 de agosto, Balcarce será escenario de un importante operativo judicial de destrucción e incineración de drogas y otros elementos secuestrados en diferentes procedimientos.

La actividad se desarrollará en el predio de disposición final de residuos, ubicado sobre la Ruta Provincial 55, un espacio que ya fue utilizado anteriormente para este tipo de operativos.

Durante la jornada serán destruidos estupefacientes, prendas de vestir, balanzas, cuchillos y otros elementos que permanecían secuestrados y vinculados a distintas actuaciones judiciales.

Material proveniente de Mar del Plata

El procedimiento tendrá además un alcance regional, ya que hasta Balcarce será trasladado material correspondiente a causas judiciales de Mar del Plata, que será incinerado junto con los elementos secuestrados en investigaciones locales y de otros puntos de la zona.

La elección de Balcarce como sede responde a que actualmente es el único distrito de la región que pone a disposición su predio de disposición final para llevar adelante este tipo de tareas. De esta manera, el lugar permite concentrar la destrucción de material proveniente de distintas investigaciones judiciales.

Las armas serán destruidas por otra vía

Por otra parte, alrededor de 140 armas vinculadas a diferentes actuaciones ya fueron trasladadas previamente al RENAR, donde se llevará adelante el procedimiento correspondiente para su destrucción.

Por este motivo, ese material no formará parte de la incineración prevista para este viernes.

Antecedente en 2021

No es la primera vez que el predio de Balcarce es utilizado para un procedimiento de estas características. En 2021, la SubDDI Balcarce, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante allí la incineración de estupefacientes secuestrados en investigaciones desarrolladas entre 2018 y 2021, principalmente vinculadas con causas por narcomenudeo.

De esta manera, este viernes Balcarce volverá a ser sede de un operativo judicial de alcance regional, que contará con la correspondiente custodia y supervisión para garantizar la destrucción del material secuestrado en el marco de distintas investigaciones.