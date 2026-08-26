La Sub 13 balcarceña busca una victoria en General Madariaga

La Selección Juvenil Sub 13 de la Liga Balcarceña de Fútbol afrontará hoy su cuarta presentación en el Torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, en el marco de la apertura de la primera fecha de las revanchas de la competencia.

El elenco balcarceño se trasladará hasta General Madariaga, donde desde las 16:30 se medirá ante el representativo local, en un encuentro correspondiente a la Zona 3.

El partido contará con una terna arbitral de Ayacucho, que tendrá a su cargo la conducción del compromiso.

Para el conjunto de la Liga Balcarceña será un partido de suma importancia, ya que necesita conseguir una victoria que le permita mantener firmes sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Con el inicio de las revanchas, cada punto adquiere un valor especial y el seleccionado balcarceño buscará hacerse fuerte fuera de casa para continuar con posibilidades de clasificación.