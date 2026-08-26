Dolor por la muerte del vecino Daniel Sócrate

La comunidad de Balcarce atraviesa con pesar la muerte de Daniel Sócrate, quien falleció en la madrugada de este miércoles a los 71 años. Su partida generó tristeza entre familiares, amigos y vecinos que lo conocieron a lo largo de una vida marcada por la música, el deporte y el trabajo al servicio de la comunidad.

Sócrate fue músico e integró el reconocido grupo folclórico Confluencia, donde se desempeñó como uno de los guitarristas de la formación. Su vínculo con la música fue una de las facetas que lo acompañó durante buena parte de su vida.

También tuvo una etapa ligada al fútbol. Durante su juventud defendió el arco de Amigos Unidos, institución en la que dejó su huella como arquero.

En el ámbito laboral, Daniel desarrolló durante muchos años tareas en el sector de mantenimiento del Hospital Municipal, donde fue reconocido por sus compañeros. Además, tuvo participación gremial y formó parte de la comisión directiva del STM.

Padre de cuatro hijos, Sócrate era un vecino conocido y querido en la comunidad. Su trayectoria en distintos ámbitos de la vida local hizo que mantuviera numerosos vínculos y amistades.

Su fallecimiento deja un profundo dolor entre quienes compartieron con él escenarios, canchas, lugares de trabajo y distintos momentos de la vida cotidiana de Balcarce.