Sin clases el viernes en las escuelas públicas y privadas de Balcarce

Este viernes 28 de agosto no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de Balcarce correspondientes a los niveles Inicial, Primario y Secundario, debido a la realización de una jornada institucional destinada a docentes y equipos directivos.

La actividad tendrá como objetivo trabajar sobre distintos contenidos pedagógicos y abordar situaciones que atraviesan actualmente a las comunidades educativas. Entre los principales temas previstos se encuentran la violencia, los conflictos dentro de las instituciones y el ausentismo estudiantil.

Durante la jornada también se analizarán herramientas y protocolos de intervención destinados a prevenir situaciones de mayor gravedad y fortalecer el acompañamiento a estudiantes, docentes, familias y autoridades escolares.

Una excepción

La modalidad Adultos Primaria realizará la jornada institucional este jueves 27 de agosto, por lo que tampoco tendrá asistencia de alumnos durante esa jornada.

De esta manera, el viernes 28 no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de los niveles Inicial, Primario y Secundario de Balcarce, mientras que Adultos Primaria llevará adelante la actividad el jueves 27.