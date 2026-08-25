Ignacio “Tiky” Ayala fue presentado como nuevo refuerzo de Deportivo Norte

El delantero balcarceño Ignacio “Tiky” Ayala fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Club Deportivo Norte, equipo que participa en la Liga Marplatense de Fútbol y es dirigido por Mauricio Di Martino.

Ayala llega proveniente de Ferroviarios de Balcarce, donde tuvo un destacado desempeño durante la participación del conjunto balcarceño en el Torneo Pre Federal Amateur, organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (FFBP).

Durante esa competencia, el delantero se convirtió en una de las principales referencias ofensivas de Ferroviarios, mostrando un importante protagonismo en el ataque del equipo.

Ahora, Ayala afrontará un nuevo desafío al vestir la camiseta del conjunto “aurinegro”, que se prepara para una exigente temporada y tendrá participación en distintos frentes.

Además de competir en la Liga Marplatense de Fútbol, Deportivo Norte hará su debut como visitante el próximo 30 de agosto frente a Club Quilmes, por la primera fecha del Torneo Regional Amateur, certamen organizado por el Consejo Federal de Fútbol Argentino (CFFA).

El conjunto marplatense integrará la Zona 4 de la Región Pampeana Sur y afrontará su tercera participación consecutiva en el Torneo Regional Amateur.

Con la llegada de Ayala, el equipo dirigido por Di Martino incorpora una nueva alternativa para su ataque y suma variantes de cara a los compromisos que tendrá por delante.

Para el delantero balcarceño, en tanto, la llegada a Deportivo Norte representa una nueva oportunidad para continuar desarrollándose en su carrera y afrontar un importante desafío deportivo fuera de la ciudad.