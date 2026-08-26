Franco Antonetti Riquelme se consagró campeón argentino en las aguas de Salta

El timonel balcarceño Franco Antonetti Riquelme dejó su sello victorioso en las aguas del norte argentino al consagrarse campeón del Campeonato Argentino Master de la clase olímpica ILCA, competencia que reunió a navegantes mayores de 30 años.

El certamen se desarrolló entre el 15 y el 17 de agosto y fue organizado por el Club de Regatas Güemes de Salta. La actividad tuvo como escenario un dique ubicado a 1.600 metros sobre el nivel del mar y contempló la disputa de seis regatas.

Antonetti Riquelme tuvo una destacada actuación y logró quedarse con el primer puesto en la categoría de 30 a 44 años. Pero su desempeño fue aún más sobresaliente, ya que también terminó en lo más alto de la clasificación general del campeonato.

El representante balcarceño se mantuvo al frente desde el comienzo de la competencia, aunque la definición estuvo abierta hasta la última regata debido a la escasa diferencia de puntos con su principal escolta.

“Un campeonato donde arranqué primero desde el primer día, pero por la poca diferencia de puntos con el segundo se definió en la última regata, haciendo muy interesante la definición, ya que pude coronar con el campeonato”, expresó Franco al repasar su participación.

De esta manera, el timonel de Balcarce sumó un nuevo logro a su trayectoria deportiva, alcanzando el título argentino en su categoría y, al mismo tiempo, conquistando la clasificación general en una competencia que tuvo como particularidad el exigente escenario de altura y una definición cargada de emoción.