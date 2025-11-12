Balcarce será sede del premio coronación del Kart de AZK

Este fin de semana, el Kartódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce será escenario de la novena y última fecha del calendario 2025 del Karting de la Asociación Zonal de Karting (AZK).

La actividad oficial comenzará el sábado, aunque varios pilotos arribarán el viernes para participar de las pruebas comunitarias organizadas por el Auto Club Balcarce.

En la categoría Promocional, los representantes locales Simón Silmonte y Lucio Acosta disputarán el campeonato. Ambos llegan a la definición separados por 16 puntos. La competencia final otorgará puntaje y medio, lo que puede resultar decisivo en la lucha por el título.