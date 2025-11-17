Bolivia: Chiara Colaneri brilló en las Copas Pacífico y Maglione

El tercer día de competencia quedará marcado como una de las jornadas más sobresalientes para la nadadora balcarceña Chiara Colaneri, quien volvió a exhibir un nivel internacional de enorme jerarquía y protagonizó una actuación histórica para el equipo argentino.

Por la Copa Pacífico, en la sesión matutina, obtuvo el tercer puesto en los 100 metros pecho y se consagró campeona en los 200 metros combinados. Ya por la tarde, en la Copa Maglione, finalizó octava en los 100 metros pecho y volvió a brillar al coronarse campeona absoluta en los 200 metros combinados de la categoría damas 16/18.

Con un rendimiento impecable, Chiara dejó su sello en cada presentación, demostrando temple, velocidad y una madurez deportiva notable. El momento más emotivo llegó tras su consagración, cuando fue premiada junto a su compañera y entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañadas por una ovación que hizo vibrar el natatorio boliviano.

Chiara representó al país con pasión, talento y un compromiso ejemplar.

Un orgullo inmenso para Balcarce y para toda la Argentina.