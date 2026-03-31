Bomberos Voluntarios realizó su Asamblea y renovó autoridades: Osés presidente

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce llevó a cabo este lunes su Asamblea General Ordinaria en la sede de calle 2 Nº 580, con la participación de socios activos y protectores.

Durante el encuentro se trataron los puntos establecidos en el orden del día, entre ellos la aprobación de la memoria y el balance correspondiente al último ejercicio. Ambos fueron respaldados por los presentes sin objeciones.

En el marco de la asamblea, también se concretó la renovación parcial del Consejo Directivo, de acuerdo a lo estipulado por el estatuto de la institución. En esta oportunidad se presentó una única lista, que fue aprobada por unanimidad.

De esta manera, la presidencia estará a cargo de Eduardo Aníbal Osés, mientras que Marcelo Rodolfo Martínez se desempeñará como vicepresidente. La secretaría general estará en manos de Marcelo Alejandro Delledonne y la secretaría de actas será ocupada por Silvio Humberto Cattáneo.

En otras funciones, Julieta Fuertes asumirá como secretaria de recaudación, mientras que Mónica Cecilia Cejas estará al frente de la secretaría de finanzas.

Por su parte, como consejeros titulares fueron designados Carlos Alfredo García, Germán David Cavuoti, Juan Antonio Bodega y Rubén Pedro Rosso Divito. En tanto, como suplentes se incorporan Marcelo Oscar García, Mario Javier Carabajal, Andrea Giselle Murias y Roberto Gabriel Urruspil.

Finalmente, la comisión revisora de cuentas quedó conformada en carácter titular por Marianela Martínez, Guillermo Adrián Canto y Oscar Alfredo Marín, mientras que los suplentes serán Juan Luis Ferreyra, Christian Ariel Bedogni y Eduardo Rodolfo Scarpati.