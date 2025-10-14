10.3 C
Balcarce
martes 14, octubre, 2025
Bonaerenses: Belzino compitió en Plato Principal

Luego de la jornada de inauguración desarrollada ayer, que incluyó la actuación del cantante Luck Ra, comenzó este martes la actividad competitiva de los Juegos Bonaerenses 2025, donde la representación de Cultura inició su andar en Cocineros.

Allí, Dora Belzino se presentó en la variante Plato Principal, desarrollada junto a otras quince participantes en el Instituto de Cocina Profesional L’Ecole.

Los resultados definitivos se darán a conocer el viernes, en el Teatro Auditorium, junto a otras disciplinas.

Mañana será el turno de Joaquín Galst, en Freestyle Rap, mientras que Lola Rodríguez y Mía Escobar Cagni, ambas en Artes Plásticas, tomarán parte de sendos talleres de Dibujo y Pintura.

