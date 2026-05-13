Convocan a donantes de sangre

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” lanzó una nueva convocatoria a toda la comunidad para incorporar nuevos donantes de sangre, destacando la importancia de este gesto solidario que resulta esencial para salvar vidas y acompañar distintos tratamientos médicos.

Desde el área remarcaron que una sola donación puede ayudar hasta a cuatro personas, siendo indispensable para intervenciones quirúrgicas, pacientes en recuperación, emergencias, terapias prolongadas y situaciones vinculadas al embarazo y el parto.

Además, indicaron que la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente, por lo que el compromiso de los vecinos resulta clave para mantener abastecido el banco del hospital y dar respuesta a las necesidades diarias del sistema de salud.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 42-2018, interno 365, de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 15. También es posible acercarse personalmente al sector de Hemoterapia ingresando por calle 19.

La campaña busca generar conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual, promoviendo un acto sencillo, seguro y profundamente humano que puede marcar una diferencia decisiva en la vida de muchas familias.