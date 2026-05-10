domingo 10, mayo, 2026

Choque en el centro: dos vehículos con daños materiales

Un siniestro vial se registró en la tarde de este domingo en la intersección de las calles 19 y 16, donde colisionaron un utilitario Renault Kangoo y un Ford Focus por causas que aún no fueron precisadas.

Como consecuencia del impacto, el Ford Focus terminó sobre la vereda, mientras que ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron la circulación en la zona.

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