Camila Peralta, la balcarceña que es protagonista en la serie «En el barro»

Cuando terminó la escuela secundaria en Balcarce, Camila Peralta armó las valijas y se mudó a Buenos Aires con un objetivo claro: convertirse en actriz. Con el sueño intacto y tras varios castings, empezó a abrirse camino en un medio tan competitivo como desafiante.

En una reciente entrevista, la joven recordó que años atrás había audicionado para formar parte de El marginal, aunque en aquel momento no fue convocada. “No me llamaron”, contó. Sin embargo, con el tiempo entendió que aquella experiencia no había sido en vano: ese casting terminó siendo la puerta de entrada para su presente en En el barro.

“Cuando me llamaron y leí los guiones no podía creerlo. Me contaron desde un principio que era parte de un grupo protagónico, pero que no iba a tener tanto desarrollo en la temporada 1 porque tenían que desarrollar otras líneas”, explicó.

En la segunda temporada, su personaje “Solita” creció de manera exponencial, ganando peso en la trama y protagonizando una historia de amor con la China Suárez. Sobre ese vínculo con China Suárez, Peralta destacó la confianza que construyeron fuera de cámara: “Habíamos construido un vínculo muy lindo, de mucha confianza, de estar horas y horas hablando, sabiendo cosas de nuestras vidas y riéndonos. Entonces fue lindo no llegar con los nervios del inicio”.

Además, remarcó el trabajo cuidado en las escenas íntimas, acompañadas por una coach especializada. “Hay una coach de intimidad que se llama Tati (Rojas), que te hace llenar un formulario con todo lo que vos estás dispuesta o no a hacer”, detalló.

Autocrítica y construcción del personaje

Peralta también se mostró exigente con su propio desempeño. “Siempre voy a ser muy crítica con mi trabajo porque así lo vivo. Hay un montón de cosas que me gustan y otras no tanto”, subrayó.

Para construir a “Solita”, la actriz realizó un trabajo de investigación particular: observó videos de TikTok grabados desde cárceles por mujeres privadas de la libertad. Además, su experiencia previa en la obra “Suavecita” —que incluyó funciones en la cárcel de mujeres de Ezeiza— le aportó herramientas y sensibilidad para componer el personaje.

Con pasos firmes y un presente en ascenso, Camila Peralta consolida así el sueño que nació en Balcarce y que hoy la encuentra como una de las caras destacadas de la ficción nacional.