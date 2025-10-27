Categórico triunfo de LLA: datos oficiales de las elecciones legislativas en Balcarce

En las elecciones legislativas de este domingo donde se utilizó la Boleta Única de Papel, votaron 27.312 balcarceños, un 66,31% del padrón electoral en 121 mesas.

Se convalidaron 26.369 votos totalizando un 95,03% de votos afirmativos. Hubo 412 votos en blanco, lo que representa un 1,50%, 932 votos nulos, totalizaron un 3,41%, mientras que hubo 11 votos recurridos y ningún impugnado.

Resultados definitivos:

La Libertad Avanza 14. 760 votos 56,86%

Alianza Fuerza Patria 6.535 votos 25,17%

Propuesta Federal para el Cambio 1.051 votos 4,04%

Frente de Izquierda 842 votos 3,24%

Alianza Provincias Unidas 742 votos 2,85%

Partido Nuevo Bs As 323 votos 1,24%

Frente Patriota Federal 274 votos 1,05%

Alianza Potencia 286 votos 1,02%

Coalición Cívica ARI 286 votos 1,02%

Movimiento Avanzada 235 votos 0,90%

Mov. Político Social y Cultural 229 votos 0,88%

Unión Liberal 147 votos 0,56%

Alianza Nuevos Aires 109 votos 0,41

Liber.Ar 69 votos 0,26%