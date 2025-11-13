jueves 13, noviembre, 2025

Chiara Colaneri sumó una medalla para la selección juvenil de natación

La nadadora balcarceña Chiara Colaneri (17) tuvo un brillante inicio representando a la selección argentina juvenil de natación en la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione, que se desarrollan en Cochabamba, Bolivia.

En su debut, se impuso en los 200 metros espalda con un tiempo de 2:30.27, logrando el primer puesto por la Copa Pacífico. La escoltaron su compatriota Dana García, la colombiana Carolina Rojas Álvarez y la boliviana Lorie Aldana Rojas. Además, en la misma distancia pero por la Copa Maglione, se ubicó segunda, subiendo nuevamente al podio y luciendo la bandera argentina.

Horas más tarde, volvió a destacarse al obtener la medalla de bronce en los 200 metros pecho, con un registro de 2:51.89, prueba ganada por la brasileña Stefany Costa, seguida por la colombiana Isabella Moreno Yopasa. Gracias a esta actuación, Colaneri también clasificó para competir en la prueba correspondiente a la Copa Maglione.

