Chocaron un vehículo durante la madrugada: conductor se dio a la fuga

Un siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo en calle 4, entre 23 y 25, cuando un automóvil estacionado fue impactado por otro vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Según denunció una vecina, su Renault 12 se encontraba correctamente estacionado cuando fue embestido con violencia. Como consecuencia del impacto, el rodado terminó desplazado unos 20 metros desde el lugar original, lo que evidencia la magnitud del choque.

Tras lo ocurrido, la damnificada solicitó a la persona responsable que se acerque al domicilio o se comunique de manera privada a fin de hacerse cargo de los daños ocasionados.

Asimismo, indicó que ya se solicitaron registros fílmicos en la zona para intentar identificar al vehículo involucrado y avanzar en la correspondiente denuncia.