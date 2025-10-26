Chocó, fue derivado al Hospital y la moto que manejaba era robada

Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas, luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo en Mar del Plata.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Gonzales Chaves y calle 15, donde colisionaron una motocicleta marca Bajaj Dominar 400 color verde con vivos negros y un automóvil Ford Fiesta. En el rodado menor viajaban el conductor y una acompañante, ambos de 22 años.

Tras el siniestro, personal del SAME asistió a los ocupantes de la moto y los trasladó al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”. El conductor se retiró del lugar sin recibir atención médica, mientras que la mujer permaneció para ser examinada.

Durante las actuaciones, efectivos de la Estación de Policía Comunal —a cargo del subcomisario Gastón Sánchez— constataron que la motocicleta no tenía documentación. Al verificar los números de motor y cuadro, comprobaron que registraba un pedido de secuestro activo por “robo de motovehículo dejado en la vía pública”, causa tramitada por la Comisaría Primera de Mar del Plata y la Oficina de Determinación de la Pena y Acordadas (ODEPA).

Por disposición de la Dra. Lorena Irigoyen, titular de la ODEPA, se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento y se notificó al conductor de la imputación correspondiente. Además, se ordenó el secuestro del vehículo.

En paralelo, se labraron actuaciones separadas caratuladas “lesiones culposas desistidas”, con intervención de la UFIJE N° 11 del Departamento Judicial Mar del Plata.