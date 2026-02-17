Choque en 14 y 7: solo daños materiales tras un siniestro vial

Un siniestro vial se registró en el mediodía de este martes en la intersección de calles 14 y 7, donde colisionaron un automóvil Chevrolet Cruze y una camioneta Renault Oroch.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos entraron en contacto y, como consecuencia del impacto, sufrieron daños materiales de consideración, sin que se reportaran personas heridas.

En el lugar trabajó personal policial junto a agentes del área de Tránsito, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho y ordenar la circulación en la zona.