Ciclismo: Oro para Sanabria y Pecorale

Una brillante actuación cumplieron los balcarceños Vicky Sanabria y Hugo Pecorale durante su participación en el Campeonato Panamericano Master de Ciclismo que se desarrolló durante una semana en Asunción, Paraguay.

Fue un gran espectáculo, con una excelente intervención de los deportistas locales que cosecharon una gran cantidad de medallas entre centenares de participantes de diferentes países.

Vicky se presentó en las pruebas de Ruta, donde compitió en las modalidades de Criterium, Contrarreloj y Pelotón.

El viernes, en la prueba de Contrarreloj, con un recorrido de 14.5km, se alzó con la victoria y, de esa manera, se quedó con la medalla dorada. El sábado, en el Criterium (25km) se quedó con la presea de plata. Por último, el domingo, se disputó la competencia de Pelotón bajo una intensa precipitación sobre una distancia de 30km. Allí, alcanzó el segundo lugar redondeando una gran faena.

Por su parte, Hugo logró doble oro, en pista (velocidad olímpica) y ruta (por equipos junto a los hermanos Mandrini) y un bronce individual, en la categoría Master D, en la prueba de 14 km cronometrada.

En tanto, el domingo se quedó con la victoria en la prueba de pelotón que se corrió sobre una distancia de 30 km y sumó otro oro.