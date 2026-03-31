Claudio Albino estuvo presente en Bolivar

El balcarceño Claudio Albino inició la temporada 2026 de boccia con su participación en la primera fecha de la Liga del Oeste que se desarrolló en San Carlos de Bolívar.

El deportista intervino en la categoría BC1 a lo largo de una jornada intensa donde se disputaron dos partidos. Finalmente fueron derrotas frente al representante de Pergamino y Rosario.

Claudio le agradeció a su mamá que continúa siendo su asistente de cancha y a Alfredo Vinaccia por el traslado y la compañía.

El representante local recibió una advertencia para renovar el material deportivo que data de años y no está apto para competir en un nacional de liga, por eso decidió lanzar una campaña solidaria donde cada uno podrá hacer su aporte a través del alias claudioalbino19.uala.