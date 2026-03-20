Clima: Alerta amarilla para este sábado

Se prevé un nuevo episodio de inestabilidad para este sábado 21 de marzo en gran parte de la provincia, con tormentas que podrían alcanzar variada intensidad.

De acuerdo a la información meteorológica, entre la madrugada y la mañana se desarrollarán lluvias y tormentas que afectarán al norte, centro y sur del territorio bonaerense. Algunas de estas podrían ser localmente fuertes.

El fenómeno estará acompañado principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y la posible caída de granizo en forma aislada.

En cuanto a los valores de precipitación, se estiman acumulados entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.