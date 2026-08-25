martes 25, agosto, 2026

Este sábado se realizará el tradicional Té de ex alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima

Este sábado 29 se llevará a cabo una nueva edición del habitual Té de ex alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima, una propuesta destinada a generar un espacio de encuentro y recuerdos entre quienes formaron parte de la institución.

La actividad tendrá como protagonistas especialmente a quienes egresaron hace 25 y 50 años, quienes podrán reencontrarse con antiguas compañeras y compartir anécdotas y experiencias vinculadas a su paso por el colegio.

El encuentro se desarrollará desde las 17 horas en el SUM del Colegio Santa Rosa de Lima, con ingreso por calle 15.

Desde la institución invitaron a participar de esta jornada que tiene como objetivo “reencontrarnos, recordar, compartir y seguir haciendo historia juntas”, fortaleciendo los vínculos entre las distintas generaciones de ex alumnas.

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