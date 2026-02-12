Comenzaron los trabajos en la futura guardia pediátrica

El intendente municipal, Esteban Reino, habló del inicio de los trabajos para la construcción de la futura guardia pediátrica, que funcionará contigua a la actual guardia de adultos, en el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”. Se trata de una intervención que apunta a optimizar la atención de niños y adolescentes, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia.

“Dimos comienzo a una obra muy esperada por la comunidad. Hace un tiempo adquirimos, con fondos propios del municipio, una vivienda lindera al hospital con el objetivo de destinarla a este proyecto. Hoy estamos avanzando con recursos municipales y con el acompañamiento solidario de vecinos que realizaron donaciones para hacerlo posible”, expresó el jefe comunal.

Destacó que la nueva disposición permitirá una articulación inmediata con el área de emergencias generales. “Que esté ubicada junto a la guardia de adultos es fundamental. En casos de suma urgencia podremos utilizar de manera directa el shock room y toda la infraestructura existente, algo que hoy se encuentra a varios metros de distancia. Esto significa ganar tiempo, y en salud cada minuto cuenta”, subrayó.

La intervención tendrá un plazo estimado de ejecución de diez meses y será llevada adelante con mano de obra municipal. Según indicó Reino, el proyecto marcará un punto de inflexión en el sistema sanitario local. “Estamos convencidos de que será un antes y un después para la salud pública de Balcarce. Es una respuesta concreta a una necesidad prioritaria y una inversión que impactará de manera directa en la calidad de atención de nuestros chicos”, concluyó.