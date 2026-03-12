Ante el pedido del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires de aplicarse la vacuna contra la nueva influenza que provoca la gripe, se dieron a conocer los lugares y horarios disponibles en Balcarce para recibir la inmunización.
En las últimas horas comenzó la campaña de vacunación antigripal destinada, en una primera etapa, a profesionales de la salud y a personas mayores de 65 años.
La aplicación de la vacuna se está realizando en el vacunatorio del Hospital Municipal, ubicado en las calles 30 y 19, y también en el CIC 1, situado en la esquina de calle 20 y 3.
Según se informó, el horario de vacunación es de 8 a 12 en ambos centros de salud.
Desde las autoridades sanitarias se solicita a quienes concurran a vacunarse respetar las prioridades establecidas para esta primera etapa de la campaña.
Comenzó la vacunación antigripal en Balcarce: lugares y horarios
