Comerciantes del centro y la Cámara de Comercio se reunieron con el Concejo Deliberante

Un grupo de comerciantes de la zona céntrica, acompañados por integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce, mantuvo una reunión en el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de plantear diversas inquietudes vinculadas a la actividad comercial local.

Durante el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de actualizar una norma vigente desde 1978, que ya no se condice con la realidad actual del comercio. Entre los temas abordados se mencionaron la venta informal en ferias, garajes o locales temporarios, que funcionan fuera de las exigencias legales a las que se ajustan los comercios habilitados, generando competencia desleal y afectando a quienes cumplen con todas las normativas.

Los representantes aclararon que no se busca prohibir la apertura de nuevos emprendimientos, sino garantizar que todos se desarrollen dentro del marco legal correspondiente, promoviendo así condiciones justas y equitativas para todos los comerciantes.

Desde el Concejo Deliberante, la recepción fue positiva y con compromiso de trabajo conjunto, expresando la intención de revisar punto por punto la normativa vigente con el fin de actualizarla y adecuarla a la realidad actual del sector comercial.

La Cámara de Comercio destacó el espíritu de diálogo y colaboración institucional, y valoró la predisposición de las autoridades para avanzar en soluciones que fortalezcan la actividad económica local.