Concejo: Tratará Presupuesto 2026 y busca declarar a “Rolo” Villar “Ciudadano Ilustre”

El Honorable Concejo Deliberante concretará esta noche, a partir de las 19:30, la decimoséptima sesión ordinaria del periodo 2025, con más de 25 puntos, entre los que se destacan: definiciones económicas, ordenamiento territorial, infraestructura y reconocimientos comunitarios.

El tema más saliente tiene que ver con el tratamiento del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y del Hospital Municipal Subzonal, además de las ordenanzas Fiscal e Impositivas que regirán en el próximo ejercicio. También se pondrá a consideración la venta directa de 40 lotes municipales y la subasta pública de tierras.

Entre los momentos de mayor carga simbólica, el Concejo evaluará la declaración de “Ciudadano Ilustre” del Partido de Balcarce a “Rolo” Villar, así como la distinción de “Personalidad Destacada” a Juan Gustavo Marmouget, reconocimientos que subrayan trayectorias de fuerte arraigo comunitario.

