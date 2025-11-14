Continúa el retiro de autos abandonados en la vía pública

En el marco de la Ordenanza 97/17, el Municipio informó que se cumplió con las etapas previstas para intervenir ante la presencia de un automotor en situación de abandono. Inicialmente, se dejó constancia de la condición en la vía pública y se notificó al responsable para que regularizara la situación.

Transcurridos los plazos establecidos sin recibir contestación, se llevó adelante la retención preventiva, tal como contempla la normativa vigente. Si la falta de respuesta persiste, el proceso continuará con la compactación del rodado, completando así el mecanismo legal correspondiente.