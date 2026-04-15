Continúan las obras de remodelación en el Hospital

En una etapa clave del proceso de renovación, la obra en el Hospital Municipal Dr. Felipe Antonio Fossati avanza con ritmo sostenido y resultados visibles. Así lo destacó la supervisora Sofía Giannetti, quien señaló que actualmente se desarrollan tareas de demolición mientras dos empresas trabajan en simultáneo, lo que permite optimizar tiempos y asegurar el cumplimiento del cronograma previsto.

Entre los avances más relevantes, ya se encuentran instalados los cielorrasos en los pasillos, al tiempo que comenzó el recambio integral de pisos en las habitaciones. En la planta baja, además, se realizaron trabajos de apuntalamiento en sectores específicos, como parte de una medida preventiva contemplada en la planificación técnica.

En paralelo, se ultiman detalles en el sistema de tanques de agua, un componente fundamental dentro del proceso de modernización general. La intervención incluye una renovación completa de las instalaciones: ya fueron retiradas las antiguas cañerías de calefacción, agua fría y caliente, junto con el sistema eléctrico, que será reemplazado en su totalidad. Este esquema replica las mejoras ejecutadas en los niveles superiores, garantizando estándares actuales en infraestructura sanitaria.

El proyecto también avanza en la reconfiguración de los espacios internos. Se llevan adelante demoliciones de muros que permitirán generar nuevas áreas funcionales, como sectores de enfermería, oficinas y habitaciones, en línea con el diseño original elaborado por los equipos técnicos municipales.

Una vez finalizada, la planta en obra presentará condiciones estéticas y funcionales acordes a los pisos ya remodelados, incorporando mejoras sustanciales: nuevas aberturas, mayor eficiencia térmica y un sistema optimizado de calefacción y provisión de agua caliente. Estas transformaciones apuntan a elevar la calidad de atención y el confort tanto para pacientes como para el personal de salud.

En este contexto, también se informó que la nueva Guardia de Pediatría funcionará sobre calle 30. En ese mismo sector, continúa la construcción de la futura Casa de Pediatría, que progresa con mano de obra local y el acompañamiento de la cooperadora, entidad que impulsa distintas iniciativas solidarias para la recaudación de fondos.

Pese a la complejidad de la etapa en curso, desde la supervisión se destacó el esfuerzo que implica llevar adelante estas obras con financiamiento municipal, en un proyecto que busca modernizar integralmente uno de los principales centros de salud de la ciudad.