El Teatro “Luis Conti” será escenario este sábado de una nueva edición de la “Noche de Cantos Criollos”, un espectáculo folclórico que reunirá sobre el escenario a destacados artistas como Enzo Carmona, Marina Oddo y Carlos Ramón Fernández.
La propuesta, que llegará a su edición número 13, comenzará a las 20:30, aunque las puertas de la sala estarán habilitadas desde las 20 para recibir al público.
En la previa del evento, Enzo Carmona y Marina Oddo visitaron los estudios de Radio Puntonueve, donde brindaron detalles de la organización y destacaron el esfuerzo que implica llevar adelante el espectáculo.
“Hacemos un esfuerzo muy grande para poner en escena este espectáculo y buscamos que la gente nos respalde”, expresó Carmona durante la entrevista.
Las entradas anticipadas tienen un valor de 20 pesos.
Gran noche de folclore en el Teatro el sábado
El Teatro “Luis Conti” será escenario este sábado de una nueva edición de la “Noche de Cantos Criollos”, un espectáculo folclórico que reunirá sobre el escenario a destacados artistas como Enzo Carmona, Marina Oddo y Carlos Ramón Fernández.