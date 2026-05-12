Unas 40 personas marcharon en Balcarce en defensa de la Universidad Pública

Cerca de 40 personas se concentraron este martes en Plaza Libertad y luego marcharon por distintas calles de la ciudad en el marco de una nueva jornada federal en defensa de la Universidad Pública. La movilización tuvo como eje central el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la denuncia por el deterioro de las condiciones laborales y de infraestructura en el sistema educativo público.

Durante la manifestación, Gabriela Massa, docente universitaria, investigadora del CONICET y trabajadora del INTA, describió la situación que atraviesan las universidades como “dramática” y vinculó directamente la pérdida de calidad educativa con el fuerte deterioro salarial que sufren los docentes.

Según explicó, los salarios universitarios han perdido cerca del 50% de su poder adquisitivo, situación que obliga a muchos profesionales a recurrir al pluriempleo para poder sostenerse económicamente. Massa indicó que un cargo docente simple ronda actualmente los 250 mil pesos, monto que consideró insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

En ese contexto, advirtió sobre una nueva “fuga de cerebros” dentro del sistema universitario. En la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ya se observa el traslado de docentes hacia el sector privado y una marcada caída en el interés por las ayudantías estudiantiles debido a los bajos salarios para quienes comienzan la carrera académica.

El reclamo también incluyó cuestionamientos al recorte presupuestario destinado a infraestructura universitaria. Massa detalló que existe una reducción de 5.000 millones de pesos sobre un presupuesto original de 9.000 millones para obras públicas en universidades, lo que representa un ajuste superior al 50%.

La falta de fondos, señalaron durante la marcha, impacta tanto en proyectos de nuevas sedes como en tareas básicas de mantenimiento edilicio, entre ellas reparaciones por filtraciones y el pago de servicios esenciales como la electricidad.