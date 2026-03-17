martes 17, marzo, 2026

Cooperativa y EDEA firmaron un acuerdo de pago y ponen fin al conflicto por ahora

La Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda. informó que este martes se firmó un acuerdo con la empresa distribuidora EDEA S.A., mediante el cual se estableció un plan de pago de la deuda que mantenía a ambas partes en conflicto.

El entendimiento se concretó durante una reunión desarrollada en la ciudad de Mar del Plata, de la que participaron representantes de la Cooperativa local y de EDEA S.A..

Desde la entidad prestataria indicaron que el acuerdo alcanzado permite dar por finalizada la situación conflictiva, aunque adelantaron que en las próximas horas se brindarán mayores precisiones sobre los términos del convenio.

Asimismo, señalaron que los detalles serán comunicados tanto a la comunidad en general como a los socios de la institución, en busca de llevar claridad sobre el alcance del compromiso firmado.

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