Corte de energía para este martes

El área de Redes dio a conocer que por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este martes en el horario de 07:00 a 9:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Av. Del Valle entre calles 12 y 6, v. par

· Calle 17 entre Av. Kelly y calle 6, v. par

· Calle 19 entre calles 14 y 4, v. impar

· Calle 10 entre Av. Del Valle y calle 23, ambas veredas

· Calle 12 entre calles 17 y 21, v. impar

· Calle 16 entre calles 17 y 19, v. par