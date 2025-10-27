10.3 C
Balcarce
lunes 27, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Corte de energía para este martes

El área de Redes dio a conocer que por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este martes en el horario de 07:00 a 9:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

·                 Av. Del Valle entre calles 12 y 6, v. par

·                 Calle 17 entre Av. Kelly y calle 6, v. par

·                 Calle 19 entre calles 14 y 4, v. impar

·                 Calle 10 entre Av. Del Valle y calle 23, ambas veredas

·                 Calle 12 entre calles 17 y 21, v. impar

·                 Calle 16 entre calles 17 y 19, v. par

0
30
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.