Corte de energía programado para este domingo

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a efectuarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este domingo 29 de marzo en el horario de 06:30 a 13:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Av. Kelly entre calles 17 y 19, vereda par

· Calle 16 entre Av. Del Valle y calle 19, ambas veredas

· Calle 14 entre Av. Del Valle y calle 19, ambas veredas

· Calle 17 entre Av. Kelly y calle 12, ambas veredas