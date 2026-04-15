Daños materiales en siniestro vial

En la mañana de este miércoles, poco antes de la hora 10, se registró un siniestro vial en la intersección de Av. Gonzales Chaves y calle 11.

El siniestro arrojó daños materiales y fue protagonizado por un utilitario Renault Kangoo y un Fiat Cronos. Intervino personal de Tránsito de la Municipalidad. No hubo heridos y los conductores efectuaron los trámites administrativos correspondientes.

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