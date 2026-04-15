En la mañana de este miércoles, poco antes de la hora 10, se registró un siniestro vial en la intersección de Av. Gonzales Chaves y calle 11.
El siniestro arrojó daños materiales y fue protagonizado por un utilitario Renault Kangoo y un Fiat Cronos. Intervino personal de Tránsito de la Municipalidad. No hubo heridos y los conductores efectuaron los trámites administrativos correspondientes.
Daños materiales en siniestro vial
En la mañana de este miércoles, poco antes de la hora 10, se registró un siniestro vial en la intersección de Av. Gonzales Chaves y calle 11.