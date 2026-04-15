miércoles 15, abril, 2026

Daños materiales en siniestro vial

En la mañana de este miércoles, poco antes de la hora 10, se registró un siniestro vial en la intersección de Av. Gonzales Chaves y calle 11.
El siniestro arrojó daños materiales y fue protagonizado por un utilitario Renault Kangoo y un Fiat Cronos. Intervino personal de Tránsito de la Municipalidad. No hubo heridos y los conductores efectuaron los trámites administrativos correspondientes.

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